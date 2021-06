NBA 2K21 si prepara alle finali NBA con la stagione 8 di MyTEAM

NBA 2K21 stagione 8 di MyTEAM

Il Gioco degli Anelli di NBA 2K21.

Al livello 1 di questa stagione, ogni giocatore aggiungerà alla sua collezione queste 6 bellissime carte con questi sfidanti. Questa battaglia consiste nel decimare i tuoi avversari riempiendo il foglio delle statistiche. Gareggia in Triple Threat con il tuo giocatore preferito fino al 14 giugno. Tra questi 6 sfidanti, i giocatori che otterranno i migliori punteggi durante questo periodo guadagneranno all'intera comunità un codice armadietto giocatore garantito, che includerà Opali Galassia e un giocatore di Materia Oscura.

Come sempre, la ricompensa di livello 1 è solo il punto di partenza, poiché questa Prova dei campioni ti farà di nuovo completare le Agende per guadagnare XP nel tuo percorso verso il livello 40. In cima al percorso di XP in questa stagione c'è l'invincibile Materia Oscura Luka Doncic! Il giovane All-Star ha fatto un'ottima impressione nella postseason contro i Clippers e ora può fare un'ottima impressione contro i tuoi avversari in Illimitato dopo aver completato la Prova dei Campioni!

Con la Sfida della Firma della Stagione 8, ricreerai un momento cruciale nella corsa di Kevin Durant verso il suo primo Campionato NBA! KD ha scelto il suo tiro da tre contro i Cavaliers nelle finali NBA del 2017 da ricreare in MyTEAM! Se hai bisogno di una carta Durant, usa il codice armadietto KD-MyTEAM-SIG-CHALLENGE per una versione Free Agent idonea a questa sfida. Abbina i suoi 31 punti e 4 triple per guadagnarti un distintivo Hall of Fame e una scarpa di diamante per migliorare la tua formazione!

Ora, facciamo il riepilogo annuale di tutti i giocatori di ricompensa della Materia Oscura che potete guadagnare in questa stagione! A partire da Triple Threat, il grande uomo dei Celtics Robert Parish vi aspetta alla nuova soglia massima di 1.750 vittorie, con Tom Van Arsdale nel caveau. Il gemello di Tom, Dick Van Arsdale, è disponibile dopo le vittorie di livello 3 in Triple Threat Online, formando un duo dinamico All-Star! Vai 12-0 nel livello Galaxy Opal illimitato per Drazen Petrovic, mentre Horace Grant può essere trovato in Ascension, e scambia i giocatori per Willis Reed, o trova "The Iceman" George Gervin (limitato a 1.000 riscatti) nel Reward Market!

Abbiamo un altro Giocatore Ricompensa Invincibile da annunciare, Moses Malone Invincibile per aver guadagnato 6 Anelli in Limited! Inoltre, Luka non è l'unica Materia Oscura disponibile dalle Agende in questa stagione, al livello 33, potrete aggiungere Bob McAdoo alla vostra collezione.... Ora c'è ancora molto da rivelare per quanto riguarda le Agende di questa Stagione e le loro ricompense. Questa Stagione di sei settimane è pronta a fornire più ricompense, carte premium, eventi e molto di più di qualsiasi altra Stagione precedente!

A cominciare dalla giovane superstar degli Hawk, Trae Young. Trae ha fatto un'ottima impressione contro i Knicks, e potete aggiungerlo alla vostra collezione giocando a MyTEAM ogni giorno per la prima settimana della stagione! E lo seguiremo con una nuova Materia Oscura come premio di accesso per 7 giorni per tutta la stagione.

Quindi stiamo iniziando con Game of Rings, lasciando cadere le ricompense di Dark Matter in tutte le modalità e come ricompensa per il login... con una stagione di sei settimane che va fino a luglio, cosa c'è dopo? Dobbiamo tenere alcuni dettagli vicino al gilet, ma abbiamo alcune altre sorprese per il resto di questa stagione che non vediamo l'ora di farvi conoscere, inclusa l'intera collezione IDOLS Series III!

Diciamo solo che abbiamo provato alcune cose nuove che i giocatori di MyTEAM hanno apprezzato in Full Throttle e che torneranno in Trial of Champions. Per ora, gareggiate nel Gioco degli Anelli, guadagnate il livello 40 di Luka Doncic (e credetemi, vorrete prenderlo al più presto in questa stagione... rimanete sintonizzati per maggiori informazioni in merito), e preparatevi ad entrare nella Prova dei Campioni nella Stagione 8 di MyTEAM!