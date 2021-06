Splitgate: Arena Warfare, teaser trailer dello sparatutto online che VGP porterà in Italia

1047 Games e VGP presentano con un teaser trailer Splitgate: Arena Warfare, uno sparatutto online in arrivo questa estate su PC. Si tratta di un 5v5 competitivo nel quale i giocatori dovranno gestire anche un sistema a portali molto interessante.

A portare il gioco in Italia sarà Video Games Party, che ha stretto un accordo di partnership esclusiva per il lancio italiano del gioco sviluppato da 1047 Games. Si tratta di un FPS free to play ad arene dinamico ed immediato che saprà coinvolgere tutti gli appassionati del genere.

Il titolo, nato nel 2019 su piattaforma PC, è unico nel suo genere, come dimostrano le ottime recensioni su Steam. Oltre ai classici combattimenti ad arena, infatti, Splitgate è caratterizzato dall'utilizzo di portali controllati dal giocatore.

1047 Games ha trascorso gli ultimi due anni, anche attraverso un costante ampliamento del suo team di sviluppatori e artisti, focalizzandosi sul costante miglioramento del titolo, concentrandosi sull'ottimizzazione delle meccaniche di gioco, sulla produzione di nuovi contenuti e nello sviluppo di un piano marketing globale per massimizzare la visibilità sui mercati.

In Italia Splitgate sarà gestirà a 360° da VGP: marketing, pubbliche relazioni, advertising e gioco organizzato/esport. Questo permetterà all'azienda di sviluppare piani ottimizzati per la crescita del titolo nel paese e il massimo divertimento per i giocatori.

Il gioco sarà lanciato nell'estate del 2021.