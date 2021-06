Amazon Prime Day 2021: le promozioni sui servizi includono anche i canali di Prime Video

L'Amazon Prime Day 2021, anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei, si terrà il 21 e 22 giugno per una due giorni di sconti dedicata agli utenti del servizio Prime. Ma, come di consueto, ad anticipare l'iniziativa ci sono diverse offerte legate ai servizi Prime, incluso Prime Video con la possibilità di abbonarsi a 0,99 euro al mese, per tre mesi, ai canali tematici Starzplay, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI e History Play.

L'iscrizione al servizio Prime ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti ad Amazon Prime in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: