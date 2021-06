Guilty Gear -Strive-, un trailer live action ci prepara alla battaglia col sorriso

Guilty Gear -Strive- torna a mostrarsi in un nuovo trailer, caratterizzato dalla presenza mista di scene live action e alcune sezioni di gameplay, che ci cala nel clima battagliero ma mantenendo un tono decisamente ironico e gioioso.

Prima di mettere in scena vere e proprie sequenze del gioco, il video mostra vari siparietti con protagonisti alcuni personaggi rilevanti nell'ambito dell'esport e in particolare dell'ambiente competitivo legato alla serie Arc System Works. Per capire meglio, nel video vediamo: