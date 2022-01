NBA 2K22: parte la Stagione 4: ‘Hunt 4 Glory’

La stagione regolare NBA è quasi al giro di boa. Come da tradizione ha riservato qualche sorpresa e, nonostante il COVID, anche sprazzi di grande basket. Tra un ritorno dei Warriors e dei sorprendendi Cavs, la stagione regolare ha già scritto qualche sentenza, soprattutto per coloro che giocano per ottenere un posto di prestigio... al draft. Nel frattempo anche NBA 2K22 prosegue a ritmo serrato con l'alternarsi delle sue stagioni: in queste ore è stata presentata la Stagione 4: 'Hunt 4 Glory'.

NBA 2K22 Stagione 4: 'Hunt 4 Glory' si concentra sull'istinto da assassino dei grandi campioni NBA, prendendo come spunto Dwyane Wade e Candace Parker e la loro capacità d'imbrigliare "l'occhio della tigre" e scatenarlo sui campi da gioco.

La Stagione 4 permette ai giocatori di scoprire la propria gloria e di sperimentare quanto segue:

Wade e Parker sono le stelle di questa Stagione 4 di NBA 2K22

MyCAREER introduce nuove ricompense di livello 40, tra cui l'animazione Jumpshot, una palla Kintsugi Victor Solomon realizzata ad arte, la giacca Varsity di Hunt 4 Glory, il Go-Kart Artcamo e una tuta speciale di Hunt 4 Glory, insieme alla prima opportunità di rivendicare lo status di Leggenda per i giocatori che hanno raggiunto il livello 40 in quattro stagioni diverse. Inoltre, dai un'occhiata ai campi di affiliazione ridisegnati, alle nuove missioni e ad altro ancora

MyTEAM offre la prima doppia sfida con Candace Parker e Dwyane Wade, nuovo MyTEAM Diamond Coach Candace Parker, Galaxy Opal Yao Ming livello 40 ricompensa, il ritorno Heat Check raccolta e molto altro ancora

The W* offre quattro livelli di premi, con il livello Hall of Fame gli allenatori Becky Hammon e Dawn Staley che danno ai giocatori la possibilità di migliorare i fondamenti del loro gioco

Cosa ne pensate? Nel frattempo Take-Two si è data allo shopping, comprando Zynga per più di 12 miliardi e mezzo di dollari.