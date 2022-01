God of War: video confronta il gioco su PS5 e PC con settaggi Ultra

GameSpot ha pubblicato un video che mette a confronto diretto God of War su PC con settaggi Ultra e la controparte console, per la precisione su PS5 con installato l'upgrade next-gen pubblicato da Santa Monica lo scorso febbraio.

Stando alle impressioni di GameSpot, la versione PC se paragonata a quella PS5 "offre dei piccoli ma discreti miglioramenti con una qualità della texture maggiore e nebbia dinamica". Tuttavia la differenza maggiore si nota "nelle ombre, che possono cambiare alcune scene in modo significativo". GameSpot inoltre precisa che le differenze nella tonalità dei colori che potreste notare nel video sono dovute al modo in cui questi giochi sono stati catturati su dispositivi diversi e non è indicativa di alcuna reale differenza tra le due versioni.

Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione della versione PC di God of War, dove Pierpaolo Greco afferma che si tratta di una "conversione ben ottimizzata e in grado di generare con un frame rate molto elevato anche in 4K nativi a patto di avere una configurazione all'altezza delle aspettative. Questo non significa però che i computer di fascia media e bassa siano stati tagliati fuori perché il supporto nativo a NVIDIA DLSS e AMD FidelityFx Super Resolution è in grado di spingere fortemente verso l'alto la conta dei frame senza sensibili diminuzioni di qualità, soprattutto in confronto all'opera originale su PS4 e PS5. È chiaro che da una conversione disponibile a quasi 4 anni di distanza dal lancio console, ci saremmo aspettati una maggiore granularità nelle opzioni grafiche e, possibilmente, la configurazione totale dei controlli anche con il pad, però davanti a questo ben di dio è davvero difficile lamentarsi. Se ancora non l'avete fatto sulle console PlayStation, giocate assolutamente God of War nella versione PC: è indubbiamente la migliore da vedere e affrontare."

Vi ricordiamo che la versione PC di God of War sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire da venerdì 14 gennaio 2022. Da pochi minuti inoltre è disponibile pre-caricamento su Steam.