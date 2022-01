God of War per PC, pre-caricamento su Steam: ecco data e orario per il download

God of War per PC sarà disponibile per il pre-caricamento da Steam a partire da domani, 12 gennaio, alle 17.00 ora italiana: lo ha annunciato Santa Monica Studio su Twitter.

Vittima di un leak con un video di ben due ore, God of War porterà anche sulla piattaforma Windows la straordinaria avventura di Kratos e di suo figlio Atreus nelle terre del nord, alle prese con mostri di ghiaccio e divinità ostili.

Rispetto alla versione originale per PS4, il gioco vanterà su PC una risoluzione fino a 4K, un frame rate aumentato, un'effettistica potenziata e il supporto per le tecnologie DLSS di NVIDIA e Super Resolution di AMD per il miglioramento delle prestazioni.

I requisiti della versione PC di God of War parlano di un Intel i5 2500K o di un AMD Ryzen 3 1200 con GTX 960 o R9 290X per i preset più bassi, optando per una risoluzione di 720p e 30 frame al secondo.

Per puntare al massimo, dunque ai 4K e 60 fps, servirà una configurazione decisamente più prestante, con processore e GPU di fascia alta: un Intel i9 9900K o un AMD Ryzen 9 3950X corredati da una RTX 3080 o da una RX 6800 XT.