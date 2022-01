God of War per PC: video leak di due ore giocato con mouse e tastiera

Il lancio della versione PC di God of War è ormai imminente, ma alcuni giocatori a quanto pare sono già entrati in possesso di una copia del gioco. Tra questi c'è anche lo youtuber Sigma Hawk Gaming, che ha pubblicato un video della durata di ben due ore, il tutto giocando con mouse e tastiera.

Il filmato, che trovate nel player qui sopra, permette di farci un'idea (molto) preliminare del porting per PC dell'avventura di Kratos e Atreus. Solitamente per giochi action come God of War in tanti preferiscono usare un controller, ma tutto sommato il gioco sembra godibile anche con la combo mouse e tastiera. Purtroppo Sigma Hawk non ha condiviso le specifiche della configurazione usata, né ha utilizzato un contatore per il framerate nella registrazione.

La versione PC di God of War sarà disponibile a partire da venerdì 14 gennaio 2022. Vi ricordiamo che il porting supporta la risoluzione 4K nativa, frame rate sbloccato e include una serie di impostazioni grafiche come ombre ad alta risoluzione, riflessi migliori, GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion) e SSDO.

Il gioco supporta anche gli schermi 21:9 e il Dualsense di PS5, nonché FSR di AMD, DLSS e Reflex di Nvidia.