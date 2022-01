Pagan: Control, trailer di lancio per il secondo DLC di Far Cry 6

Pagan: Control si mostra con l'immancabile trailer di lancio pubblicato da Ubisoft: si tratta del secondo DLC di Far Cry 6, in cui potremo appunto vestire i panni dello spietato dittatore visto in Far Cry 4.

Nella recensione di Pagan: Control abbiamo parlato di come anche questo secondo contenuto scaricabile riprenda la formula roguelite vista in Vaas: Insanity (recensione), in cui è possibile sbloccare delle abilità permanenti ma tutto il resto viene perso a ogni game over.

Catapultati in una porzione di Kyrat onirica e suggestiva da vedere, dovremo affrontare orde di ombre e boss per fuggire dalla mente di Pagan Min e affrontare qualsiasi cosa ci attenda là fuori, fosse anche l'oblio.

Purtroppo il DLC si trascina dietro i problemi con il gunplay segnalati già nella recensione di Far Cry 6 e le sue hitbox ballerine, ma rimane un'esperienza molto interessante per i nostalgici del quarto capitolo della serie Ubisoft.