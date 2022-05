Netflix, film e serie TV più visti in Italia: classifica ufficiale al 15 maggio 2022

Netflix ha pubblicato la nuova classifica ufficiale con i film e le serie TV più visti in Italia dal 9 al 15 maggio 2022. Vale la pena notare che i titoli cambiano di settimana in settimana ma Zack Snyder's Justice League è ancora nella top 10.

Netflix, i film più visti in Italia dal 9 al 15 maggio 2022



Due Agenti Molto Speciali 2 Cheerleader per Sempre La Famiglia Ideale Ti Giro Intorno 365 Giorni: Adesso Kiss Me Zack Snyder's Justice League Due Agenti Molto Speciali Sansone L'Asilo dei Papà

Nella recensione di Zack Snyder's Justice League abbiamo parlato di come la rivisitazione del film DC funzioni decisamente meglio rispetto alla versione che è arrivata nei cinema.

Sono probabilmente questi aspetti ad aver contribuito a mantenere il film in classifica per un mese, mentre come detto il resto della top 10 è cambiato di settimana in settimana, alternando produzioni abbastanza generiche.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 9 al 15 maggio 2022