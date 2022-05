Take-Two, ecco la lista dei giochi in arrivo da qui ad aprile 2023

Take-Two ha annunciato una lista di giochi in arrivo da qui ad aprile 2023, dunque titoli che saranno disponibili nel corso dell'attuale anno fiscale. Come già detto, GTA 6 non rientra nell'elenco:

Kerbal Space Program 2

Marvel's Midnight Suns

New Tales from the Borderlands

NBA 2K23

PGA Tour 2K23

The Quarry

WWE 2K23

Kerbal Space Program 2 è appena stato rinviato e non uscirà nel 2022, dunque immaginiamo che il nuovo episodio della serie simulativa farà il proprio debutto all'inizio del prossimo anno, entro la fine di marzo.

Marvel's Midnight Suns è invece stato classificato in Corea, il che potrebbe indicare un'uscita imminente per il nuovo tie-in Marvel: magari Take-Two farà un annuncio ufficiale in tal senso nei prossimi giorni.

Sappiamo che il nuovo gioco di Tales from the Borderlands ha un periodo di uscita fissato al 2022, mentre l'horror The Quarry è entrato in fase gold e sarà disponibile dal 10 giugno.

Dopodiché ci sono gli sportivi, con le loro nuove edizioni: NBA 2K23, PGA Tour 2K23 e WWE 2K23 rispetteranno tutti la tradizionale cadenza annuale, che nel caso del gioco di wrestling di Visual Concepts torna dopo la pausa forzata dello scorso anno.