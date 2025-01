Netflix ricava più di Crunchyroll con gli anime

Stando a un nuovo rapporto di Parrot Analytics, realizzato con il contributo dell'Association of Japanese Animations, Netflix produrrebbe più ricavi della piattaforma specializzata Crunchyroll dagli anime , per un business in costante crescita. Nel 2023, l'industria dell'anime ha generato un fatturato globale di 19,8 miliardi di dollari. Il rapporto afferma che i servizi di video streaming hanno prodotto ricavi per 5,5 miliardi di dollari, con i restanti 14,3 miliardi provenienti dal merchandise . Insomma, gli appassionati di anime sono particolarmente proni all'acquisto di oggetti legati alle loro serie e personaggi preferiti.

Un successo globale

Secondo lo stesso rapporto, la piattaforma leader in termini di ricavi non è Crunchyroll, pur specializzata, ma Netflix, che nel 2023 ha prodotto ricavi per 2,07 miliardi di dollari dagli anime. Crunchyroll ha registrato ricavi per 1,16 miliardi, mentre Hulu ha raggiunto i 903 milioni. Pare che non siano stati misurati i ricavi combinati di Disney+ e Hulu, poiché entrambi trasmettono anime con licenze Disney (Hulu trasmette anime "Disney" negli Stati Uniti, mentre Disney+ è la piattaforma globale per gli stessi contenuti).

Gli anime sono un grosso business

Anche se gli anime rappresentano solo il 3,9% del catalogo di Netflix, costituiscono il 6,8% della domanda complessiva sulla piattaforma.

Nord America e Asia hanno contribuito con un totale combinato di 14,3 miliardi di dollari di entrate, rappresentando oltre il 72% del mercato anime.

Gli anime hanno rappresentato il 6% delle entrate globali dello streaming nel 2023, con il Nord America che ha contribuito con 2,2 miliardi di dollari (41% delle entrate da streaming degli anime) e l'Asia con 1,6 miliardi di dollari (29%). L'Asia ha trainato le entrate del merchandising con 5,46 miliardi di dollari, seguita dal Nord America con 4,97 miliardi di dollari, rappresentando insieme il 73% delle vendite globali di merchandising legate agli anime.

Richardson Handjaja di Animenomics ha aggiunto che Crunchyroll rimane la piattaforma leader in termini di ricavi per abbonato (come prevedibile), mentre Netflix è in vantaggio grazie a una base utenti significativamente più ampia rispetto a quella della rivale.