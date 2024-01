Netflix rimuoverà una funzione del servizio di streaming, per un report del New York Times

Il The New York Times ha pubblicato un nuovo report secondo il quale Netflix , colosso dello streaming video, sarebbe sul punto di eliminare una funzione del servizio . Precisamente, si tratta del valore in formato percentuale che suggerisce quanto un certo prodotto sia adatto al gusto dell'utente. Non è ancora stato stabilito quando la percentuale di corrispondenza verrà rimossa definitivamente.

Il sistema di feedback di Netflix

Quali sono i tag di One Piece?

Netflix ha sperimentato molti modi diversi per ottenere il feedback degli spettatori sui film e sugli spettacoli televisivi che guardano: in precedenza vi era un sistema di stelle, che è stato poi sostituito da un'opzione di pollice in su o pollice in giù, che ha poi aggiunto un doppio pollice in su per i titoli che il pubblico "ama". Tutte queste valutazioni concorrono a determinare l'indicazione in formato percentuale.

Il report spiega che Netflix ha circa 3.000 tag, i più popolari dei quali sono "romantico", "emozionante" e "ricco di suspense", mentre il meno usato è "occupazione: bracciante".

"Cominciamo con qualcosa che è emerso dagli analisti che si occupano di tutti i nostri tag", ha detto Sherrie Gulmahamad, tagger senior presso Netflix, durante una riunione. "Abbiamo 'innamorarsi' contro 'trovare l'amore', e abbiamo anche 'cercare l'amore'. Pensiamo di doverli ridurre in un unico tag? O pensiamo che ci siano delle sfumature e una differenza tra loro?".

Il verdetto è stato che tutte e tre le etichette erano sufficientemente diverse da poter rimanere.

Supponiamo anche che Mercoledì Stagione 2 avrà un tag "horror", stando alle parole di Jenna Ortega.