New World: Rise of the Angry Earth: trailer, data di uscita e prezzo della nuova espansione dell'MMO

Amazon ha annunciato la prima espansione per l'MMORPG New World: Rise of the Angry Earth che sarà disponibile dal 3 ottobre 2023 al prezzo di 29,99 dollari e introdurrà cavalcature, nuovi potenziamenti, un aumento del level cap a 65, una nuova rarità dell'equipaggiamento, nuove armi, una zona trasformata e una nuova spedizione finale. C'è anche una nuova abilità per Heartrune.

La descrizione dell'espansione spiega: "In Rise of the Angry Earth, la punta sud-orientale di Aeternum, precedentemente nota come First Light, è caduta. Un tempo luogo accogliente per i nuovi arrivati ad Aeternum, i campi sono stati devastati dalla furia di Artemide e della Angry Earth."

"Nessuno sa con certezza cosa ne sia stato delle persone e dei villaggi che un tempo popolavano la zona, e una barriera mortale ha impedito a tutti, tranne che ai più intrepidi, di tentare di scoprirlo. Questa abbondanza di poteri terrestri ha risvegliato i potenti Signori delle Bestie, un nuovo possibile avversario per il popolo di Aeternum, ma con loro arriva anche una manna: il segreto per domare e cavalcare gli animali".