NieR Re[in]carnation disponibile per il download su iOS e Android

NieR Re[in]carnation è disponibile per il download sui terminali iOS e Android, anche se per il momento non può ancora essere giocato: i server verranno accesi fra il pomeriggio e la sera di oggi, 28 luglio.

Capace di totalizzare solo in Giappone nel primo mese 10 milioni di download, NieR Re[in]carnation punta senz'altro a macinare numeri ancora più alti con la release occidentale.

Come abbiamo visto nel gameplay della beta occidentale, NieR Re[in]carnation offre un'esperienza originale, in cui si alternano fasi esplorative, narrazione, sezioni bidimensionali e combattimenti a turni.

L'eventuale successo del gioco anche negli USA e in Europa contribuirebbe senz'altro ad aumentare la popolarità di un franchise che merita decisamente grande attenzione, e che ha visto di recente l'uscita del remake NieR Replicant ver. 1.22474487139.