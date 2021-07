Abandoned: l'intervista di Blue Box sembra sia sponsorizzata da Konami..no da Bloober Team

Il "caso Abandoned" si arricchisce di un nuovo episodio. Hasan Kahraman, il creatore del misterioso gioco che ancora non si capisce se è una truffa o qualcosa di più, sarà intervistato all'interno di un podcast arabo. E fin qui nulla di strano. Peccato che l'intervista di Blue Box ad un punto sembrava sponsorizzata da Konami e poi da Bloober Team.

L'unica cosa certa è che Hasan Kahraman, l'uomo immagine dello studio Blue Box e di Abandoned, parteciperà come ospite al podcast di Al-Hub, un personaggio piuttosto influente del Medioriente. Tanto da aver intervistato nelle settimane scorse Akira Yamaoka, il compositore della serie di Silent Hill.

Gira e rigira sempre Silent Hill torna in ballo. In questo caso, oltretutto, tra gli sponsor della trasmissione è comparso il logo di Konami. Dopo alcuni istanti però, il logo del publisher giapponese è scomparso, sostituito da quello di Bloober Team. Lo studio specializzato in giochi horror che recentemente annunciato di aver trovato un accordo di pubblicazione con Konami.

Entrambi i tweet sono stati bloccati, ma come sempre c'è qualcosa di strano dietro tutta questa vicenda. Ieri alcuni utenti hanno "visto" Solidus Snake dietro il logo di Abandoned e Norman Reedus ha pubblicato un folle video con Robbie the Rabbit di Silent Hill 3.

Comunque vada, Abandoned sarà ricordato a lungo.