NEO: The World Ends With You, ottimi voti su Famitsu per il gioco è stato accolto con ottimi voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu: il titolo di Square Enix ha ottenuto tre 9 e un 8, per un totale di 35/40.

Come avrete letto nella nostra recensione di NEO: The World Ends With You, ci troviamo di fronte a una produzione molto curata e interessante, un vero e proprio sequel dell'originale The World Ends With You.

Sul numero 1704 di Famitsu ha trovato spazio anche Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, lo sparatutto di precisione di CI Games, che ha portato a casa un 9 e tre 8, per un totale di 33/40.

Famitsu, i voti del numero 1704