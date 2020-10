NiGHTS Into Dreams gratis registrandosi al sito del 60° anniversario di Sega

Per il suo 60° anniversario, SEGA sta dando gratis NiGHTS Into Dreams, versione PC, a chiunque si registri al sito ufficiale dell'evento collegandoci il suo account Steam.

Uscito originariamente per Sega Saturn, NiGHTS Into Dreams è un gioiello partorito dall'estro di Yūji Naka e Naoto Ōshima. Per ottenerlo andate a questo indirizzo. Caricata la pagina, registrate la vostra email, quindi cliccate su Steam come piattaforma preferita. Verrete portati su Steam. Date il vostro consenso all'associazione dell'account, quindi completate la registrazione indicando la vostra nazione e cliccando sulle due spunte per il consenso al trattamento dei vostri dati personali e il gioco sarà vostro.

NiGHTS Into Dreams non è l'unico regalo fatto da Sega ai giocatori per il suo 60° anniversario. Attualmente su Steam è possibile riscattare gratuitamente la mappa Battle of Kawagoe per Total War Shogun, un DLC con oggetti a tema Sega per Two Point Hospital e Sonic The Hedgehog 2. Inoltre l'intero catalogo del publisher giapponese è in forte sconto. Per tutte le offerte, andate sulla pagina ufficiale dell'evento su Steam.