Dragon Ball: Goku sta per prendere una decisione molto controversa?

Dragon Ball Super continua con la pubblicazione di nuovi capitoli del manga: il prossimo, cioè il capitolo 95, sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2020. E Goku starebbe per prendere una decisione molto controversa, secondo i lettori.



Ma prima un piccolo passo indietro: se temete spoiler, anticipazioni e via dicendo, vi consigliamo di interrompere immediatamente qui la lettura. Infatti dovremo necessariamente fare riferimento almeno al capitolo 64 del manga, pubblicato lo scorso settembre su Manga Plus.



Dunque, qual è la decisione controversa che Goku potrebbe prendere? Presto detto: quella di aiutare Moro, oppure semplicemente di risparmiargli la vita. Difatti Goku ha ottenuto l'Ultra Istinto Completo, con il quale finalmente ha sconfitto il Divoratore di Pianeti. Ma proprio al momento del colpo di grazia, beh... Moro ha implorato pietà, e di avere salva la vita.



A quel punto Goku ha iniziato a tentennare, e se abbiamo imparato a conoscere un po' l'atteggiamento del protagonista, è facile prevedere dove la situazione andrà a parare. Ricordate quando Goku diede un senzu a Cell, altrimenti il suo combattimento con Gohan non sarebbe stato "leale"? O quando chiede al Drago Shenron di far rinascere Majin Bu in forma buona per poterlo risfidare? Cercò di risparmiare persino Freezer, durante il primo scontro su Namecc.



Dunque molto probabilmente Goku non ucciderà Moro: semplicemente gli proporrà di passare dalla parte dei buoni e di cambiare vita. Cosa impossibile per questo nemico, dato che la sua malvagità va oltre ogni limite; di qui la decisione controversa. Non sarebbe meglio toglierlo di mezzo una volta per tutte, ora che è possibile farlo con l'Ultra Istinto? Voi cosa ne pensate?

Goku: Alright Moro I'll help you, but only if you promise to never return to your evil ways. The Earth: The Galactic Patrol: The Universe: The Kai's Rolling In There Graves: pic.twitter.com/oohOYVaXeV — □ ∆𝐕𝐈𝐁𝐄𝐙 X O (@VIBEZ60354594) October 13, 2020