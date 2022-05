Nintendo colpisce un altro youtuber, costretto a rimuovere tutte le sue musiche

Uno youtuber è stato colpito da più di cinquecento rivendicazioni di copyright da parte di Nintendo ed è stato costretto a cancellare tutti i video con le musiche della compagnia di Mario. Si tratta di DeoxysPrime, un canale canadese con più di 165.000 seguaci, dedito soprattutto alla conservazione delle musiche dei videogiochi.

"Con effetto immediato, rimuoverò tutta la musica di Nintendo dal mio canale," ha scritto DeoxysPrime, che ha poi spiegato "con più di cinquecento rivendicazioni e più di una decina di colonne sonore bloccate nell'ultima settimana, è chiaro che non vogliano la loro musica su YouTube."

La casa di Mario continua a colpire gli youtuber

Lo youtuber ha poi spiegato che non è la prima volta che incorre in problemi simili, ma che sarà l'ultima, perché non tratterà più le colonne sonore dei giochi di Nintendo. Detto questo non ha alcuna intenzione di chiudere il canale. Semplicemente eviterà Mario, Kirby e soci. Del resto, come da lui stesso ammesso, "è frustrante, ma è una loro scelta quella di bloccare la loro musica sulla piattaforma."

Di fatto non avrebbe senso continuare, visti i rischi di problemi legali. In effetti non è la prima volta che DeoxysPrime annuncia problemi con Nintendo. Nel 2019 gli furono bloccate le musiche di Splatoon 2, Xenoblade Chronicles e Bayonetta 2.

Comunque sia non è il primo youtuber ad avere questi problemi. A febbraio lo youtuber GilvaSunner ha chiuso il suo canale YouTube dopo aver ricevuto 3.500 reclami di copyright.

Il problema, come fatto notare da molti, è che le colonne sonore di molti giochi di Nintendo non sono reperibili in modo legale. Sarebbe bello se la compagnia le pubblicasse sui suoi canali ufficiali, visto che non permette ai fan di farlo.