Nintendo donerà 50 milioni di yen per le vittime del terremoto e riparazioni gratis

Nintendo ha annunciato che donerà 50 milioni di yen (circa 340.000 dollari) a supporto delle vittime del terremoto che ha colpito la penisola di Noto in Giappone, offrendo peraltro riparazioni gratis per i danni ai dispositivi prodotti della compagnia subiti in tale occasione.

Proprio all'inizio dell'anno, la zona in questione è stata colpita da un violento terremoto di magnitudo 7,6, che ha portato alla morte di 222 persone, con 22 che risultano ancora disperse e ingenti danni diffusi su un'ampia zona, in base a quanto riferito dal governo della prefettura di Ishikawa.

In un post pubblicato su X dall'account ufficiale di Nintendo, la compagnia ha riferito un messaggio di cordoglio nei confronti delle vittime, annunciando anche l'iniziativa benefica con la donazione in questione.