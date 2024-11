Nintendo eShop Card da 50€ e 25€ in offerta su Instant Gaming per il Black Friday

Le Nintendo eShop Card sono disponibili su Instant Gaming con sconti interessanti. La carta da 50€ è acquistabile a 44.99€, con un risparmio del 10%, mentre quella da 25€ è offerta a 22.99€, con uno sconto dell'8%. Scopri di più e acquista i prodotti direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Le Nintendo eShop Card offrono un modo semplice e sicuro per accedere a giochi, DLC e contenuti esclusivi disponibili sul Nintendo eShop. Sono perfette per scoprire nuovi titoli, arricchire la tua libreria di giochi o regalare momenti di divertimento . Compatibili esclusivamente con Nintendo Switch, queste carte consentono l'acquisto di giochi completi, contenuti aggiuntivi e molto altro direttamente dal negozio ufficiale Nintendo.

Un'ampia scelta di contenuti

Entrambe le carte rappresentano una soluzione pratica per chi preferisce evitare l'uso di carte di credito online, permettendo di aggiungere credito al proprio account Nintendo in pochi e semplici passaggi. Il loro utilizzo è immediato e intuitivo, rendendole ideali anche per i più giovani.

Mario Kart 8 Deluxe.

Per utilizzare una Nintendo eShop Card è necessario disporre di una connessione Internet wireless e accettare i termini di utilizzo del servizio Nintendo. Una volta riscattato il codice, il credito verrà aggiunto al tuo account Nintendo, pronto per essere speso in giochi, applicazioni e contenuti digitali. Queste carte rappresentano anche un regalo perfetto, offrendo massima flessibilità e accesso a un vasto catalogo di contenuti digitali.