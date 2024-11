Se volete un Gundam a proteggere le vostre AirPods Pro ora potete averlo, ma non è molto portatile

Il pezzo forte della collezione è infatti una custodia per AirPods Pro e AirPods Pro 2 a forma di testa di RX-78-2 Gundam . Il design è incredibilmente dettagliato e riproduce fedelmente l'iconico robot protagonista della serie. La custodia, realizzata in silicone resistente, offre una protezione completa per gli auricolari e include un pratico anello per agganciarli a borse o zaini. Non è però economica: con un prezzo di 160€ , supera addirittura il prezzo di vendita degli AirPods Pro 2 durante le attuali promozioni del Black Friday.

La collezione Gundam di Casetify

La collezione Gundam di Casetify non si limita alla custodia per AirPods Pro. Include anche cover per iPhone, caricatori wireless, supporti per smartphone e cover per MacBook e iPad. Tutti gli accessori presentano design ispirati ai mecha della serie, con grafiche che richiamano l'RX-78-2 Gundam e l'MS-06S Char's Zaku II, i mobile suit pilotati rispettivamente da Amuro Ray e Char Aznable nella serie originale.

La collezione Gundam di Casetify

La collezione Gundam di Casetify sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 9 dicembre. Considerando la popolarità del franchise e il successo delle precedenti collaborazioni di Casetify, è probabile che gli articoli vadano esauriti rapidamente. Gli interessati possono iscriversi alla lista d'attesa sul sito web di Casetify per essere avvisati non appena la collezione sarà disponibile. Voi che cosa ne pensate? Siete pronti ad aprire il portafogli per questo tipo di collaborazioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. A proposito di Apple, poi, i prototipi di iPhone 17 Air svelano uno spessore davvero ridotto per il vociferato modello slim.