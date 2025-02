Nintendo rimuoverà un gioco del catalogo di Nintendo Switch Online per la prima volta nella storia del servizio

Nintendo a breve rimuoverà Super Formation Soccer dalla libreria di Nintendo Switch Online, per la precisione non sarà più disponibile in Giappone dal 28 marzo. Al momento non è chiaro se la versione europea e americana, chiamata "Super Soccer", subirà lo stesso destino. Non si tratta di uno dei titoli retro più gettonati, tuttavia, si tratta della prima volta che viene rimosso un gioco dal catalogo del servizio, il che potrebbe essere visto come un precedente importante per ulteriori defezioni in futuro.

Per chi non lo sapesse, dal 2018 in poi Nintendo Switch Online offre ai propri abbonati una variegata lista di giochi 8 e 16-bit provenienti da NES, SNES e Game Boy a cui possono accedere in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. In aggiunta, chi si abbona al "Pacchetto Aggiuntivo" può giocare a titoli di Nintendo 64, Game Boy Advance Sega Mega Drive. Complessivamente, al momento sono disponibili poco più di 300 giochi.