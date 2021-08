Nintendo: il sito RomUniverse dovrà eliminare tutti i giochi piratati

Lo scorso giugno Nintendo ha vinto la causa contro il noto sito di ROM chiamato RomUniverse, che condivideva illegalmente giochi per Nintendo Switch e 3DS, incassando 2,1 milioni di dollari come risarcimento. Ora il tribunale USA ha ordinato al proprietario, Matthew Storman, di eliminare "in modo permanente" tutti i titoli della grande N se non vuole incorrere in ulteriori grane legali.

RomUniverse proponeva un ricco catalogo di ROM da scaricare con una particolare formula: era infatti possibile pagare una sorta di abbonamento da 30 dollari all'anno per poter ottenere facilmente l'accesso alle ROM e un download particolarmente veloce.

Dopo aver vinto la causa, Nintendo ha dovuto nuovamente schierare i suoi avvocati per chiedere un secondo provvedimento nei confronti di Storman, dopo che quest'ultimo apparentemente aveva suggerito l'apertura di un nuovo sito di ROM illegali.

Super Mario Odyssey, uno dei titoli di punta di Nintendo Switch

Il tribunale di conseguenza ha ordinato a Storman di "distruggere permanentemente tutti i giochi non autorizzati Nintendo o altre copie di proprietà intellettuali Nintendo inclusi film, libri e musica". Il provvedimento inoltre gli vieta di distribuire, copiare, vendere e persino giocare a ROM illegali legate ai prodotti della grande N anche in futuro.

Il giudice ha imposto a Storman la scadenza del 17 agosto per adempiere alla richiesta, mentre entro il 20 agosto dovrà compilare una dichiarazione in cui afferma di aver preso atto e seguito le sopracitate direttive. Va da sé, che se in futuro Storman si dovesse dimostrare nuovamente reo di reati legati a ROM Nintendo verrà accusato di falsa testimonianza e potrebbe rischiare il carcere.