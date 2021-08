Halo Infinite: un video leak mostra la mappa multiplayer Launch Site

In attesa di conoscere la data di uscita di Halo Infinite, in rete continuano a diffondersi leak dei contenuti del gioco. Poche ore fa è stato condiviso un filmato che mostra Lauch Site, una delle mappe multiplayer dello sparatutto di 343 Industries.

In queste settimane una modesta quantità di materiale è stato condiviso nel web, sia sotto forma di screenshot che di filmati. Ad esempio, nei giorni scorsi sono spuntate delle immagini leak dei menu di gioco e di alcune armature. Microsoft ovviamente sta cercando di correre ai ripari, ma inevitabilmente continua a trapelare nuovo materiale e informazioni.

Halo Infinite

Il video leak di Launch Site è stato pubblicato su Reddit in due parti e ci dà un'idea della conformazione e le peculiarità della mappa. La caratteristica principale sembrerebbe la presenza di un Saber pronto al lancio (da qui il nome Launch Site), il che ricorda Countdown, dando così credito a un leak apparso in rete alcune settimane fa che aveva svelato la possibile presenza di contenuti ispirati ad Halo: Reach.

Halo Infinite sarà disponibile entro la fine dell'anno per Xbox Series X | S, Xbox One e PC Windows. Recentemente 343 Industries ha spiegato che i bot della beta in realtà non eseguivano il gesto del teabag, perlomeno non volontariamente.