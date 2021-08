FIFA 22 Ultimate Team: leak svela i rating di Messi, Cristiano Ronaldo e altri giocatori

Mancano ancora diverse settimane al calcio d'inizio di FIFA 22, ma grazie a dei leak sono già trapelati in rete i rating di alcuni dei top player della modalità FIFA Ultimate Team, come Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandoski, così come quelli della prima squadra del Manchester United.

Ultimate Team è senza dubbio la modalità più popolare tra i giocatori di FIFA e le valutazioni dei calciatori che EA svela prima del lancio di un nuovo titolo accendono sempre dibattiti nella community. Quest'anno probabilmente le discussioni inizieranno un po' prima del previsto, grazie al video pubblicato su TikTok da Mavzfut, che svela i rating di alcuni dei top player della stagione 2022 di FUT e che abbiamo riportato di seguito:

Lionel Messi - 93

Cristiano Ronaldo - 93

Robert Lewandowski - 93 Kylian Mbappe - 92

Jan Oblak - 91

Marc-Andre ter Stegen - 90

Mohamed Salah - 90

Neymar Jr. - 90

Karim Benzema - 90

Virgil Van Dijk - 90

Manuel Neuer - 89

Son Heung-min - 89

Thibaut Courtois - 89

Alisson Becker - 88

Come possiamo notare Mbappe e Lewandowski hanno ricevuto valutazioni più alte in FIFA 22, al contrario Neymar Jr. ha un valore più basso. Messi e Neur invece a quanto pare manterranno lo stesso rating della precedente edizione.

FIFA 22

Di seguito invece i rating della prima squadra del Manchester United:

Bruno Fernandes - 89

Jadon Sancho - 88 Paul Pogba - 87

Raphael Varane - 86

Marcus Rashford - 86

David De Gea - 85

Edinson Cavani - 85

Luke Shaw - 85

Harry Maguire - 84

Aaron Wan-Bissaka - 84

Scott McTominay - 82

FIFA 22 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre per PS5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e Switch. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di FUT e le novità di quest'anno di FUT Champions e Division Rivals.