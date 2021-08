PS5: la nuova IP di FromSoftware sarà "più soulslike di Elden Ring e Sekiro", secondo un rumor

La misteriosa e presunta nuova IP in esclusiva per PS5 attualmente in lavorazione presso gli studi di FromSoftware potrebbe essere "più soulslike di Elden Ring e Sekiro: Shadow Die Twice", stando alle ultime indiscrezioni condivise da Nick Baker nell'ultimo episodio di Real Deal Xbox Podcast.

Per chi non lo conoscesse, Baker è un insider alquanto conosciuto nell'ambiente ed è ritenuto una fonte piuttosto affidabile. In passato, ad esempio, ha "azzeccato" l'espansione Isola di Iki di Ghost of Tsushima e l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake sul PlayStation Store.

From Software

Stando alle informazioni svelate durante il podcast, la nuova misteriosa esclusiva di FromSoftare per PS5 avrà meccaniche soulslike più marcate rispetto a quelle di Sekiro: Shadow Die Twice e l'attesissimo Elden Ring.

Nel primo caso parliamo in effetti di un titolo con una componente action più accentuata, a cui si aggiungono anche alcune meccaniche stealth assenti nei precedenti souls. Per Elden Ring invece è ancora un po' troppo presto per fare confronti con i precedenti lavori dello studio, ma in questo caso Baker potrebbe riferirsi a un mondo di gioco più "a misura d'uomo", senza cavalcature.

Informazioni tutte da confermare, ma forse per saperne di più non dovremo attendere molto. Secondo diverse fonti la prossima settimana Sony presenterà un nuovo State of Play. Come sappiamo FromSoftware è al lavoro su Elden Ring, ma un reveal durante l'evento, magari anche sotto forma di breve teaser, non è da escludere a priori.