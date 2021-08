Call of Duty Vanguard al lancio avrà 16 mappe 6v6, secondo un rumor

In attesa del reveal ufficiale continuano a spuntare in rete nuove presunte informazioni su Call of Duty Vangaurd, il nuovo capitolo della serie sviluppato da Sledgehammer. Secondo l'ultima voce di corridoio al lancio il gioco avrà 16 mappe multiplayer PvP 6v6.

L'informazione è stata condivisa da Tom Henderson, che nei giorni passati si è rivelato una fonte prolifica di dettagli sul nuovo sparatutto di Activision. Interessante notare che lo stesso Henderson pochi giorni fa aveva affermato che il gioco avrà in totale 24 mappe tra tutte le modalità. Di queste, come accennato in apertura, 16 saranno dedicate esclusivamente a modalità sei contro sei, mentre le restanti otto per altri tipologie di contenuti, come ad esempio la modalità Zombie.

In ogni caso, se le informazioni riportate da Henderson dovessero dimostrarsi veritiere, Call of Duty Vanguard promette di avere un numero di mappe multiplayer decisamente corposo al lancio. Per saperne di più non resta che attendere il reveal ufficiale, che secondo un'altra voce di corridoio dovrebbe avvenire tra pochissimi giorni.

Nel frattempo l'account Twitter ufficiale della serie si è adeguata ai rumor giornalieri e ci scherza sopra.