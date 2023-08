Nintendo Switch 2: quali esclusive vi convinceranno a comprare subito la console?

Il report di VGC continua spiegando che la console dovrebbe permettere anche di giocare in modalità portatile . Supponiamo che "anche" sottintenda che sarà possibile giocare in modalità TV. L'idea quindi è che la nuova console sia effettivamente ibrida al pari di Nintendo Switch. Inoltre, pare anche che vi sarà uno schermo LCD invece che uno schermo OLED e, inoltre, vi sarà sempre un ingresso per cartucce che permetterà di giocare in formato fisico. In linea di massima, l'immagine dipinta fa pensare a un qualcosa di molto simile a Switch in termini di possibilità di gioco (anche se non ci sono dettagli sui controlli di movimento).

Tale periodo pare essere stato scelto per garantire a Nintendo la possibilità di produrre un numero di unità sufficiente per soddisfare la richiesta dei giocatori. Il periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X|S ha insegnato alla compagnia di Kyoto che è importante avere a disposizione abbastanza scorte, non solo per vendere di più ma anche per evitare critiche da parte dei giocatori. Il periodo di lancio è inoltre un momento importante visto che l'effetto novità è maggiore.

Come vi abbiamo già segnalato, un recente report della testata VGC ha svelato che i prototipi di " Nintendo Switch 2 " (nome non ufficiale) sono già tra le mani di alcuni partner della grande N. Secondo quanto indicato, la nuova console è prevista per la seconda metà del 2024 .

Nintendo Switch 2 e i giochi

Non è invece confermata la retrocompatibilità, un fattore molto importante per garantire una transizione alla nuova generazione semplice e soddisfacente per i giocatori che già possiedono Switch. Più in generale, inoltre, non ci sono per ora conferme sui potenziali giochi in arrivo con questa nuova piattaforma.

Non avendo un'idea del livello di potenza di "Nintendo Switch 2", non possiamo sapere se l'offerta multipiattaforma sarà simile a quella di PS5 e Xbox Series X|S. Si può però facilmente affermare che sia il problema minore per Nintendo, che ha dimostrato in questa generazione di poter muovere le folle quasi unicamente con le proprie esclusive, notevoli sia in numero che in quantità.

Anche le esclusive, però, sono per ora un grande mistero. Non è strano, ovviamente, visto parliamo unicamente di report e non di informazioni ufficiali. Nintendo ha tutto il tempo di svelare la console e presentare il suo futuro a livello software, anche perché i prossimi mesi sono densi di esclusive Switch "1", come il nuovo Detective Pikachu, Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It!, Super Mario RPG i nuovi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto e non solo.

L'enorme produzione di esclusive di questo 2023 deve però essere solo un antipasto per il prossimo inizio di generazione. La domanda quindi è: quali sarebbero i giochi esclusivi che vi farebbero subito dire "sì, compro Nintendo Switch 2"? Un nuovo Mario Kart? Un altro Mario 3D (Odyssey 2)? O volete vedere il ritorno di qualche grande saga? Diteci la vostra.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.