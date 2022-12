Nintendo Switch: il drift dei Joy-Con è legato a un difetto di progettazione, dice uno studio

Il drift che talvolta si manifesta nei Joy-Con di Nintendo Switch è legato a un difetto di progettazione: è quanto stabilisce lo studio commissionato da un'associazione consumatori inglese, Which?, che ha rivolto delle richieste specifiche all'azienda produttrice.

Sembra in pratica che il circuito stampato all'interno dei controller tenda a consumarsi in prossimità dei punti di contatto degli stick analogici, anche dopo pochi mesi di utilizzo, ed è proprio tale fenomeno a innescare il problema del drifting, su cui Nintendo si è già espressa in maniera ufficiale.

Alla luce dei risultati di questo studio, l'associazione ha chiesto a Nintendo di rimborsare o risarcire tutti gli utenti inglesi che dal 2007 abbiano acquistato un Joy-Con sostitutivo a causa di questo difetto, nonché di offrire una riparazione gratuita per tutti i dispositivi affetti dal problema.

Nel rispondere a tali richieste, l'azienda giapponese ha specificato che il fenomeno del drift si presenta solo in una bassa percentuale di Joy-Con e che la produzione dei controller è stata continuamente migliorata dal lancio a oggi proprio per limitare eventuali difettosità.

Inoltre gli utenti che hanno riscontrato problemi possono rivolgersi al supporto tecnico ufficiale di Nintendo, che offrirà loro la riparazione gratuita del dispositivo anche laddove la garanzia di legge dovesse essere scaduta.