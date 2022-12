eGames League 2022, le finali invernali hanno regalato grande spettacolo

L'eSport italiano ha raggiunto una nuova vetta questa domenica 18 dicembre: negli studi di Forlì, infatti, il team team EGA patrocinato da Egames365 e MSP ha realizzato una giornata all'insegna delle grandi finali invernali dell'eGames League 2022. Sul palco centrale alla conduzione dell'evento Damiano Santi (SonDamy) ed Edoardo Cianciosi (Eddythecaster) hanno guidato un evento che ha saputo conquistare tutti gli amanti del Battle Royal.

Andiamo a vedere come si è svolta la giornata:

CoD: Warzone 2

Ad aprire le danze i player di Call of Duty: Warzone, con uno showmatch 2v2 in collaborazione con House of Gamers che ha visto la coppia Wartex e Bblade dei team Finiks e Goskilla trionfare sulla duo DSYRE. I ragazzi, bravi a trovare con un'ottima performance, sono stati impegnati in uno scontro best of 3 molto avvincente che li ha portati sino all'ultimo round sotto l'attenta analisi dei 2 Caster d'eccezione Panni e Pibo.

Fortnite

Il secondo evento del giorno, coordinato insieme ai ragazzi di Fly Again, ha visto come protagonisti Fortnite e una finale al cardiopalma arrivata al termine di un'intensissima stagione di qualifiche sempre commentate da Riccigian ed Intiguez. I quattro round disputati, tutti ricchi di colpi di scena, hanno visto trionfare la coppia Ardi-Ricky del team Twentystars, con i due player che si sono aggiudicati i 300€ di montepremi e il biglietto per la finalissima.

APEX

A chiudere il grande trittico di BR è stato Apex Legends, titolo Respawn anch'esso giunto alla conclusione della propria fase invernale, una serie di sfide combattutissime che ha visto i venti migliori team italiani affrontarsi nelle mappe di Confini del Mondo e Passo della Tempesta per quattro match valevoli per il titolo e il relativo premio di 500€ riservato alle prime due posizioni. In campo tantissimi nomi noti del competitive europeo che si sono dati battaglia e che hanno saputo emozionare il pubblico tenendo aperta una classifica cortissima fino all'ultimo. Al termine, come degna conclusione di un'annata strepitosa, si sono aggiudicati la vetta italiana AndyJax_, Shex e Willemkh_ del team ANC OutPlayed.

Apex Legends è stato il protagonista delle finali inverali

Insomma, una giornata ricca di emozioni quella di domenica, la cui chicca finale (sempre legata ad Apex) è consistita nella breve cerimonia di consegna degli Apex Awards 2022. Cinque le differenti categorie premiate, vale a dire Best Content Creator Maschile, Best Content Creator Femminile, Best Competitive Player, Best Org e Best Clip, riconoscimenti assegnati rispettivamente a Ventiuccello, MadMorona, Shrp, ANC OutPlayer e Mox (premiato, in quest'ultimo caso, un meraviglioso poker di uccisioni con il Kraber, l'iconico fucile di precisione del gioco).

Questa conclusione di 2022 dei tornei eGames è stata la degna conclusione di un anno che ha dato tanto al mondo eSports nazionale. Durante la live (che ritrovate sul canale Twitch Egames_tvs), il team eGames ha inoltre promesso ancora maggiori sforzi e uno spettacolo sensazionale in vista dell'anno nuovo, annunciando anche che la grande finale si disputerà il prossimo 11 giugno presso il teatro di Cinecittà World.