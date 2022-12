PlayStation Plus Extra e Premium: 21 giochi PS5 e PS4 disponibili da oggi

Da oggi i nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022 sono disponibili per tutti gli iscritti ai due tier di abbonamento del servizio di Sony. Anche questo mese ci troviamo di fronte a una line-up sicuramente abbondante, che include ben 21 titoli, in realtà 22 se contiamo anche WWE 2K22 che si unirà il 3 gennaio 2022.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, ecco l'elenco dei giochi in arrivo a dicembre 2022. Iniziamo dalle nuove aggiunte PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium:

Far Cry 5 - PS4

Far Cry: New Dawn - PS4

Far Cry Primal - PS4

Mortal Shell - PS4, PS5

Judgment - PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon - PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life - PS4

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - PS4

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - PS4

The Pedestrian - PS4, PS5

Evil Genius 2 - PS4, PS5

Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion - PS4

Ben 10: Power Trip - PS4, PS5

Gigantosaurus: The Game - PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition - PS4

Worms W.M.D - PS4

The Escapists 2 - PS4

Dal 3 gennaio 2022: WWE 2K22 | PS4

Yakuza Like a Dragon è tra i giochi disponibili da oggi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium

Di seguito invece i classici dell'era PS1, PSP e PS3 riservati agli abbonati a PlayStation Plus Premium:

Ridge Racer 2 - PSP

Heavenly Sword - PS3

Oddworld: Abe's Exoddus - PS1

Pinball Heroes - PSP

Questo mese si aggiungono altri episodi della serie Yakuza oltre a quelli già inclusi nell'abbonamento. Tra le novità troviamo anche Far Cry 5 e il suo seguito New Dawn assieme allo spin-off preistorico Primal. Spazio anche per un grande classico dei GDR come Pillars of Eternity II: Deadfire e il souls-like Mortal Shell.

Che ne pensate, siete soddisfatti della line-up del PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.