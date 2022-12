Xbox: i regali di Natale 2022 perfetti per un videogiocatore Microsoft

Il negozio online di Xbox nell'ultimo mese si è popolato di tanti oggetti a tema natalizio, così tanti da crearne una sezione completamente dedicata. Se le IP proprietarie scarseggiano all'orizzonte non possiamo dire lo stesso dei gadget che Microsoft ha deciso di mettere in vendita per queste festività. Qui di seguito vi elencheremo alcuni degli oggetti e accessori più interessanti o divertenti da poter mettere sotto l'albero.

Il 2023 di Xbox, lo sappiamo, si prospetta come un anno stellare per l'ecosistema di console Microsoft e a pochissimi giorni dalle feste, mentre c'è ancora chi impazza alla ricerca dei regali, quello che probabilmente ogni fan della grande X vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale è l' approvazione dell'affare Activision Blizzard , un accordo che ha il potenziale di arricchire la libreria del Game Pass con tanti videogiochi di enorme valore. Se però state leggendo queste righe non siete con ogni probabilità un membro della commissione FTC che giudica l'acquisizione, e siete quindi alla ricerca del regalo migliore da fare a chi ha in salotto una Xbox .

Maglione Natalizio Game Pass

Il Maglione Natalizio Game Pass

Il Maglione a tema Game Pass è forse la scelta per eccellenza che potrete fare quest'anno. Dobbiamo ammettere che non è il maglione più bello che vedrete nella vostra vita, è completamente in acrilico e per di più non è neanche economico. Perché ve lo consigliamo? Nei suoi difetti, comunque, ha il proprio fascino e se siete disposti a spendere quasi 100€ (escluse le spese di spedizioni) per rendere il pranzo di Natale di qualcuno assolutamente indimenticabile, questa è la scelta giusta.

Non temete, se la vostra idea è quella di fare comunque un brutto maglione come regalo potrete optare anche per una versione più economica ma meno affascinate.