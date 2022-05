Nintendo Switch: i giochi indie in arrivo con date d'uscita, dal nuovo Indie World

Il Nintendo Indie World di oggi si è concluso con un rapido "sizzle reel", un video composto da un veloce montaggio di vari altri video di gameplay tratti da numerosi giochi indie, che hanno indicato la lineup in arrivo su Nintendo Switch nel prossimo periodo, con date d'uscita.

Vediamo dunque quali sono questi giochi riassunti tutti insieme nel video, con le date di uscita:

OneShot (estate 2022)

Gibbon: Beyond The Trees (11 maggio)

Idol Manager (25 agosto)

Card Shark (2 giugno, demo oggi)

Cursed To Golf (estate 2022)

A Guidebook to the Babel (autunno 2022)

Opus (11 maggio)

Da notare in particolare le uscite a sorpresa di Gibbon: Beyond The Trees e di Opus, entrambi lanciati proprio oggi, 11 maggio 2022, al termine della presentazione. Il primo è stato peraltro recensito alla sua uscita su Apple Arcade e si tratta di un interessante platform in stile endless runner, incentrato su temi ecologici e sulle specie animali in pericolo come i gibboni protagonisti.

Per il resto, abbiamo visto anche la data d'uscita del promettente Card Shark e vari altri titoli interessanti, al di là di questo misto.