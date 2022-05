Cult of the Lamb: annunciato il periodo di uscita su Nintendo Switch del bizzarro action adventure

Durante lo showcase Indie World di Nintendo, l'action adventure Cult of the Lamb è tornato a mostrarsi, confermandosi tra i titoli in arrivo su Nintendo Switch, con periodo di uscita fissato per un generico 2022.

Per chi non lo conoscesse, in Cult of the Lamb vestiremo i panni di un agnello posseduto che avrà il compito di costruire un culto in nome dell'entità che lo ha salvato. Dovremo dunque avventurarci in regioni misteriose per diffondere il nostro Verbo e fare in modo che la nostra sia l'unica vera fede.

Tra gli aspetti più interessanti della produzione, oltre il bizzarro incipit, troviamo un mondo di gioco generato casualmente in maniera procedurale e lo stile colorato quanto macabro utilizzato.

"In Cult of the Lamb hai il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto ti ha salvato dalla distruzione, e ora tu devi ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Crea la tua setta in una terra di falsi profeti e avventurati in regioni misteriose per costruire una comunità di adoratori del bosco, diffondere il tuo Verbo e diventare l'unica vera fede", recita la descrizione ufficiale.

"Raccogli e usa le risorse per costruire nuove strutture, esegui rituali oscuri per placare gli dei e predica per rafforzare la fede del tuo gregge. Esplora un mondo tentacolare generato in modo casuale, combatti orde di nemici e sconfiggi i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della tua setta."

"Istruisci il tuo gregge e imbarcati in una missione alla scoperta dei segreti di quattro misteriose regioni. Purifica i miscredenti, diffondi l'illuminazione ed esegui rituali mistici nel tuo viaggio per diventare il potente dio agnello."