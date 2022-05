Batora: Lost Haven, trailer e periodo d'uscita su Nintendo Switch

Batora: Lost Haven è tornato a mostrarsi in un trailer durante il Nintendo Indie World su Nintendo Switch, con periodo d'uscita fissato per questo autunno, in attesa di una data più precisa al riguardo.

Sviluppato dal team italiano Stormind Games, Batora: Lost Haven è un particolare action adventure che mischia elementi in stile action RPG hack and flash a veri e propri momenti da puzzle game, passando da una situazione all'altra con una notevole varietà. Come abbiamo riferito anche nel nostro recente provato di Batora: Lost Haven, si tratta di un titolo decisamente interessante, in arrivo dunque questo autunno 2022 su PC e console, tra le quali ovviamente Nintendo Switch, versione protagonista di questo nuovo trailer.

Il particolare mondo di Batora, minacciato da un'inquietante entità oscura, è tutto basato sull'alternanza di luci e ombre, che caratterizza il sistema di combattimento e anche l'impostazione dei puzzle. Come riferito nell'articolo dedicato, la meccanica "bipolare" del sistema di combattimento riesce ad arricchire gli scontri costringendo a cambiare approccio e sistema di attacco e difesa in continuazione, cosa che si unisce alle altre particolarità tra gameplay e narrazione.

La componente puzzle sembra ancora una giustapposizione un po' incoerente con il meccanismo di gioco complessivo ma funziona bene per variare l'azione con un po' di enigmi, così come le scelte possono tenere viva l'attenzione sulla storia e le sue possibili evoluzioni.