Nintendo Switch è a metà del suo ciclo vitale, continuerà a crescere, dice Furukawa

Nintendo Switch ha appena raggiunto la metà del suo ciclo vitale, secondo quanto riferito dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, durante una conferenza relativa ai recenti risultati finanziari pubblicati dalla compagnia.

Con vendite a quota 68,3 milioni di console raggiunte in base ai risultati da record dell'ultimo trimestre fiscale, Nintendo Switch continua a macinare numeri impressionanti e potrebbe raggiungere traguardi ancora più notevoli se ha veramente almeno altri tre anni a questi livelli di fronte a sé.

"Nintendo Switch ha visto superare i 60 milioni di unità come vendite cumulative dal lancio e sta entrando ora la sua fase di metà ciclo vitale", ha affermato il presidente di Nintendo. "Continuiamo a vedere tutto questo come la costruzione delle fondamenta per una crescita che va oltre i cicli vitali delle nostre piattaforme precedenti".

Dunque bisogna capire cosa si intende per la fase di metà ciclo vitale, visto che le parole di Furukawa lasciano intendere che Nintendo Switch non abbia solo altri tre anni di fronte a sé, facendo partire speculazioni anche sulla possibilità di un upgrade (come il vociferato Switch Pro) ad incrementare la sua longevità sul mercato.

Furukawa ha inoltre fatto presente come molti utenti abbiano acquistato Nintendo Switch grazie ad Animal Crossing: New Horizons, che a sua volta ha superato i 26 milioni di copie vendute, dunque la console non era forse conosciuta tanto come adesso nei suoi primi tre anni di presenza sul mercato.

Ci sono inoltre dei programmi interessanti e ancora alquanto misteriosi nel futuro: "Andando avanti, continueremo gli sforzi per estendere il ciclo vitale di Nintendo Switch, anche promuovendo iniziative che facciano uso degli Account Nintendo e perseguendo i nostri obiettivi di motivare i consumatori a giocare sulle nostre piattaforme nei prossimi anni".

Queste misteriose iniziative legate ai Nintendo Account forse si riferiscono a nuove funzionalità collegate a Nintendo Switch Online, con il servizio che potrebbe dunque ampliarsi nel prossimo futuro, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.