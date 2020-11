PS5 senza browser web: Sony non lo reputa necessario, non pensa di introdurlo

PS5 probabilmente rimarrà senza browser web anche in futuro, visto che Sony sembra non abbia intenzione di inserirlo nemmeno con aggiornamenti successivi, almeno in base a quanto riferito dal solito Hideaki Nishino, responsabile dello gestione della console, che non lo reputa necessario.

Ha destato un certo stupore il fatto che per PS5 non sia previsto un browser web al lancio, ma nemmeno più di tanto considerando l'impatto che tale funzionalità ha sulle console e soprattutto il fatto che il software di sistema della console sembra essere ancora in fase di definizione, con ulteriori aggiunte che verranno effettuate in futuro come è successo anche per PS4.

Tuttavia, nella solita intervista nipponica a Hideaki Nishino di Sony sembra emergere la possibilità che il browser internet non venga inserito nemmeno in futuro come applicazione di PS5, lasciando dunque questa lacuna.

Anche in questo caso, come abbiamo visto per le spiegazioni sull'assenza del supporto per l'uscita video a 1440p, la motivazione sembra estremamente pragmatica da parte di Sony: "Abbiamo dubbi sul fatto che un browser web sia veramente necessario come app in una console da gioco, dunque vedremo", ha spiegato Nishino, con una visione anche condivisibile sull'effettivo utilizzo della funzionalità in questione attraverso la console.

Tuttavia, l'affermazione precedente è decisamente più netta: "Attualmente, non abbiamo intenzione di includere un browser internet in PS5", ha riferito Nishino. Sebbene l'utilizzo del browser su console sia effettivamente scarso, questo non significa che sia del tutto assente, anzi per certi aspetti, come abbiamo riportato, PS4 è stata parecchio utilizzata dalle mani agitate.