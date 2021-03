Nintendo Switch: nuovi Joy-Con con croce digitale e altre modifiche in arrivo?

Nintendo Switch potrebbe avere dei nuovi Joy-Con in arrivo, a giudicare da alcuni brevetti emersi online che sembrano essere stati registrati da Nintendo di recente, all'inizio di marzo 2020, e che mostrano alcune modifiche come una nuova croce digitale e altro.

Ricordiamo sempre che, anche se la documentazione emersa fosse originale ed effettivamente registrata da Nintendo, questo non significa che corrisponda a un prodotto sicuramente in arrivo sul mercato, dunque l'informazione va presa in ogni caso con le pinze, ma apre comunque delle prospettive interessanti.

Le immagini allegate ai brevetti mostrano dei Joy-Con simili a quelli già presenti per Nintendo Switch ma con alcune modifiche: la più appariscente è la presenza di una croce digitale vera e propria sul controller sinistro. Questa si trova peraltro piazzata al di sopra dell'analogico, dunque in maniera diversa da come sono disposti i controlli attualmente.

La croce in alto sostituisce ovviamente i quattro tasti disponibili nella versione standard del Joy-Con sinistro, presumibilmente con un maggiore comfort nell'utilizzo di tale tipo di controllo. D'altra parte, anche l'analogico, in questo caso spostato più in basso al centro del Joy-Con, risulta diverso da quello standard: sembra essere più basso e in qualche modo simile al circle pad di Nintendo 3DS, a meno che non sia stato reso in maniera voutamente semplificata.

Diverso anche il resto dei controlli: invece del singolo tasto per effettuare gli screenshot, il Joy-Con sinistro in questione ha due piccoli tasti disposti uno sopra l'altro, con funzionalità ancora sconosciute. Il tutto presenta numerosi quesiti e anche qualche dubbio relativo alla funzionalità: se la croce digitale è infatti sicuramente un passo avanti rispetto ai quattro tasti separati, almeno per certe tipologie di giochi, la sostituzione dell'analogico standard con una sorta di circle pad non sembra un'ottima idea. Inoltre, lo spostamento dell'analogico al centro del Joy-Con, parallelo a quello presente sul controller destro, potrebbe sbilanciare l'impugnatura di Nintendo Switch in versione portatile.

Nelle teorie più ardite, questo presunto nuovo Joy-Con potrebbe comparire con il vociferato Nintendo Switch Pro, di cui sono emerse ulteriori voci sulla possibilità che utilizzi l'architettura Lovelace di Nvidia e che potrebbe sfruttare un nuovo display OLED più grande da parte di Samsung.