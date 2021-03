Miitopia per Nintendo Switch, trailer giapponese con le caratteristiche del gioco

Miitopia per Nintendo Switch è protagonista di un trailer giapponese che illustra le varie caratteristiche dell'avventura a base di Mii in uscita il 21 maggio.

Annunciato il mese scorso, Miitopia segna il debutto del gioco sulla console ibrida con una promettente remaster che arriva a qualche anno di distanza dalla versione originale, pubblicata nel 2016 su Nintendo 3DS.

A Miitopia, tutti sono dei Mii! Che si tratti dell'impavido eroe, della bellissima principessa o persino del sinistro duca del male, in questa storia i ruoli li decidi tu. Potresti farti accompagnare in battaglia dai tuoi migliori amici, travestire il nonno da re, o trasformare la mamma in un cattivone!

Nel mondo di Miitopia le relazioni sono fondamentali, perciò assicurati di passare un po' di tempo con i tuoi alleati per rafforzare il vostro legame. Farlo ti darà un vantaggio nelle battaglie, ma se i rapporti si incrinassero le cose potrebbero mettersi male!

Questa versione per Nintendo Switch include anche nuove funzioni, come la possibilità di truccare i Mii o adoperare delle parrucche per renderli ancora più irresistibili. Puoi persino allearti con un cavallo, a patto, naturalmente, di non guardargli in bocca...