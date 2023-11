Nintendo Switch OLED: bundle con Super Smash Bros. Ultimate svelato per il Black Friday negli USA

Precisiamo fin da subito che non è chiaro se il bundle e le offerte annunciate per il mercato statunitense verranno estese anche all' Europa e in Italia . In tal senso, al momento tutto tace dai canali social ufficiali Nintendo e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito. Va detto comunque che mancano ancora diverse settimane al Black Friday del 24 novembre 2023, quindi c'è tutto il tempo per degli annunci in proposito.

Nintendo ha annunciato per il mercato USA un nuovo bundle di Nintendo Switch OLED con Super Smash Bros. Ultimate e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online assieme a una serie di promozioni ufficiali per il Black Friday 2023 .

Il nuovo bundle e le offerte sui giochi Nintendo Switch

Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale, il nuovo bundle di Nintendo Switch OLED a tema Super Smash Bros. Ultimate verrà lanciato in USA il 19 novembre al prezzo di 349,99 dollari, con un risparmi di circa 68 dollari sul totale. La peculiarità della console è rappresentata dalla presenza del simbolo del gioco sui Joy-Con, mentre il dock sarà di colorazione classica nera.

Non è l'unica iniziativa in programma per gli USA a tema Black Friday. Il colosso di Kyoto lancerà anche una coppia di Joy-Con Rosso e Blu in bundle con Super Mario Party, al prezzo di 99,99 dollari.

Non è finita qui, perché sono previsti anche sconti su una selezione di giochi per Switch, con un risparmio fino a 30 dollari su Fire Emblem Warriors Three Hopes, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Strikers: Battle League e fino a 20 dollari su Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 3.