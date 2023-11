Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe in sconto per il Black Friday 2023

Sta per finire il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase finale per gli sconti e, nel corso di questi giorni abbiamo visto tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante. Anche oggi le cose non cambianto: ad esempio, possiamo trovare Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo odierno per questo prodotto è 339,99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Il bundle in questione contiene Mario Kart 8 Deluxe, 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online e, ovviamente la console Nintendo Switch OLED. Parliamo di una piattaforma che vanta, a differenza della controparte Standard, uno schermo OLED ricco di dettagli e colori. Per quanto riguarda il gioco, si tratta del Mario Kart più ricco di sempre, grazie ai suoi 48 percorsi e oltre 40 personaggi.