Left 4 Dead: Valve ha inserito un vecchio prototipo all'interno di Counter-Strike per errore

Un prototipo estremamente acerbo del primo Left 4 Dead è stato individuato all'interno dell'update 1.6 di Counter-Strike, con alcuni giocatori che hanno trovato il modo di giocarci, per quanto offra un'esperienza che lascia molto a desiderare.

Secondo il content Creator Gabe Follower, il prototipo, intitolato "Terror Strike", è stato inserito per sbaglio da Valve nell'ultimo aggiornamento, svelando come inizialmente gli sviluppatori stavano testando le proprie idee usando come base Counter-Strike: Condition Zero del 2004.

"Sì, questo è più vecchio di zombie_city e del filmato di L4D trapelato qualche settimana fa, entrambi basati su Counter-Strike: Source. Zombie_city è stato originariamente costruito per Counter-Strike: Condition Zero e portato su CSS, ma non abbiamo mai avuto alcun contenuto effettivo dell'era CZ di Left 4 Dead fino ad ora", ha spiegato Gabe Follower.

"Il codice è stato rimosso, ma non prima che i fan si impossessassero dei file dll della 1.6 e facessero un po' di magia per creare una rapida "mod" basata su Condition Zero. È stato incluso perché la versione 1.6 contiene del codice risalente a CZ e sembra che qualcuno abbia dimenticato di rimuovere il codice di Terror-Strike dalle dll prima di distribuire l'aggiornamento".