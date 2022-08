Nintendo Switch Online + Expansion Pack: Nintendo spiega in video come scaricare i DLC a pagamento

Nintendo ha pubblicato un video per spiegare agli abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack come scaricare i DLC a pagamento. Evidentemente più di qualcuno ha difficoltà nel farlo, altrimenti non si spiegherebbe questa iniziativa.

Anche se più lentamente rispetto ad altri editori, negli ultimi anni anche Nintendo ha iniziato ad arricchire i suoi giochi di punta di DLC, come ad esempio quelli pubblicati recentemente per Mario Kart 8 Deluxe.

Il video fa esattamente quanto detto, ossia spiega esattamente come riscattare e scaricare i DLC a pagamento con un abbonamento a Switch Online attivo. I giochi presi ad esempio sono il già citato Mario Kart 8 Deluxe e il suo Booster Course Pass, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2 e la sua Octo Expansion. Spiegata anche l'applicazione Nintendo 64, tanto per gradire.

L'enorme diffusione di Nintendo Switch ha attirato persone spesso poco pratiche con le meccaniche tipiche della diffusione e vendita dei moderni videogiochi. Per un pubblico specializzato concetti come quello di DLC sono abbastanza chiari, ma per le nuove leve possono essere misteriosi.

Nintendo di suo non è nuova a iniziative simili, che tiene praticamente da quando è entrata nel mercato console. Proprio in queste ore ha pubblicato un video tutorial che spiega come giocare a tre dei suoi titoli più famosi per la console ibrida.