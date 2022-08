Ways to Play è la nuova serie di video con cui Nintendo vuole insegnarci a giocare

Nintendo ha lanciato una nuova serie di video, Ways to Play, mirata a spiegare come si gioca con alcuni suoi titoli. Il primo episodio, How to be a Living Room Champion!, è dedicato a tre giochi e a come gestire gli spazi che richiedono per la fruizione.

Si tratta di Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo Switch Sports e Ring Fit Adventure. Come potete vedere, il filmato è essenzialmente un tutorial su come giocare al meglio ai tre, sfruttando Nintendo Switch.

Chi fosse stupito dall'esistenza di questi video, sappia che Nintendo ha da tempo affiancato ai suoi canali ufficiali, il canale Play Nintendo, i cui contenuti sono pensati proprio per un pubblico non specializzato, leggasi più casual, o di bambini. La scelta dei giochi non è certo casuale, visto che si tratta di tre prodotti pensati per un mercato più ampio possibile.

L'attenzione di Nintendo per i nuovi giocatori non è certo una novità, dato che fondamentalmente è da quanto è entrata nel mercato console che connota i suoi prodotti in un certo modo, presentandoli come adatti a tutti. Evidentemente la casa di Mario vuole rendere l'ingresso in gioco meno traumatico per quelli che non masticano pane e controller tutti i giorni, perché così facendo può ampliare il suo pubblico.