Le notizie più importanti della settimana dall'8 al 14 agosto 2022

Si è poi tornato a parlare di Nintendo Switch Pro, di come God of War: Ragnarok faccia paura a sviluppatori e publisher (vi spieghiamo subito perché, tranquilli), del video di Forspoken trasformato in un meme e di un paio di annunci importanti per altrettanti franchise storici: il reveal di Tekken 8 e di un nuovo Alone in the Dark.

Poche curiosità e parecchia sostanza fra le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi. Abbiamo infatti assistito a un ulteriore capitolo nella sfida fra Microsoft e Sony in relazione all'acquisizione di Activision, sono arrivati i nuovi dati di vendita di Red Dead Redemption 2 e la data di uscita ufficiale di Hogwarts Legacy... che però è di fatto un rinvio.

Ricorderete infatti le dichiarazioni di Sony per cui Xbox Game Pass cresce troppo , conquistando nuove quote di mercato a ogni acquisizione: una situazione che la casa giapponese sta cercando di contrastare, a quanto pare in qualsiasi modo.

Sembra che non siano stati fatti esempi specifici, ma è facile capire a quali titoli ci si riferisca, e in effetti è una strategia che entrambe le aziende portano avanti praticamente da sempre; solo che ora la cosa assume una valenza diversa e si inserisce per forza di cose nella questione relativa alle perplessità sull'acquisizione di Activision Blizzard e su come tale operazione possa creare una sorta di regime di monopolio .

La polemica fra Sony e Microsoft di fronte all' antitrust si aggiorna con un nuovo capitolo, che vede in questo caso un contrattacco da parte dell casa di Redmond, secondo cui Sony paga per impedire ai giochi di arrivare su Xbox Game Pass . Una variazione sul tema degli accordi commerciali che stanno dietro alle esclusive, in pratica, ma in un contesto di concorrenza aggressiva.

Si tratta da un lato di un boccone difficile da mandare giù, dall'altro di una scelta strategicamente comprensibile, visto il notevole "traffico" di questo autunno (anche in casa Warner Bros., vista l'uscita di Gotham Knigths il prossimo 25 ottobre ) e la presenza di produzioni davvero importanti e temibili, che potrebbero catalizzare l'attenzione degli utenti e lasciare poco spazio a tutti gli altri. Sì, stiamo parlando di God of War Ragnarok, ma ci arriveremo fra poco.

Hogwarts Legacy ha una data di uscita ufficiale, ma potrebbe non piacervi . Dopo aver passato mesi a ripetere che il gioco sarebbe arrivato nei negozi entro la fine di quest'anno, infatti, i ragazzi di Avalanche Software hanno dovuto prendere la difficile decisione di rinviare il lancio dell'atteso tie-in dedicato al Wizarding World, che farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox (la data di Switch ancora non si conosce) il 10 febbraio 2023 .

Dov Grey, il collettivo conosciuto in precedenza come la camgirl Tiffany Threadmore, che negli anni ha condiviso diversi leak rivelatisi poi fondati, ha aggiunto che le specifiche tecniche della console "verranno rivelate da una pubblicazione non legata al mondo dei videogiochi con almeno un mese di anticipo rispetto all'annuncio ufficiale", che molti pensano potrebbe arrivare a settembre.

Il discorso sembrava ormai archiviato di fronte all'evidenza di altri modelli lanciati sul mercato, vedi appunto Nintendo Switch OLED, ma secondo un noto leaker Nintendo Switch Pro è reale e farà il proprio debutto durante il primo trimestre del 2023 : sono queste le informazioni che continuano ad arrivare dalle sue fonti, e non si può certo dire che i tempi non siano maturi per un upgrade hardware, che anzi tantissimi utenti apprezzerebbero.

Sappiamo che i download e le unità vendute di Call of Duty si calcolano in miliardi e non milioni , e che il franchise di fatto non ha rivali nell'ambito degli sparatutto in prima persona. Proprio per questo decidere di renderlo disponibile unicamente su Xbox, includendolo peraltro nell'abbonamento a Game Pass dal day one, si tradurrebbe in un mancato guadagno di proporzioni cosmiche per Microsoft.

Altro giro, altro aggiornamento relativo alla discussione fra Microsoft e Sony in merito all' acquisizione di Activision e ai timori che tale operazione precluda la pubblicazione dei prossimi Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. Ebbene, l'ultima argomentazione appare piuttosto chiara: Call of Duty non sarà esclusiva Xbox perché costerebbe troppo .

Riprendiamo il discorso di prima: se Hogwarts Legacy e diversi altri titoli sono stati rinviati al 2023 (vedi anche Forspoken, di cui parleremo fra poco) è anche perché sviluppatori ed editori hanno paura di God of War Ragnarok e delle vendite che potrebbe totalizzare al lancio, togliendo per forza di cose spazio a tutte le altre produzioni in arrivo questo autunno.

Forspoken, l'ultimo video è diventato un meme

Forspoken, la protagonista di fronte a un drago

La definizione di "cringe" può contare su di un nuovo esempio concreto: l'ultimo video di Forspoken, diventato un meme in quanto considerato imbarazzante dagli utenti. Sono passati solo pochi giorni e già l'abbiamo visto reinterpretato in tutte le salse sui social: "Let me get this straight", esordisce la voce di Ella Balinska, per poi riassumere gli elementi narrativi del gioco.

Ebbene, un sacco di persone si sono divertite a utilizzare la stessa forma per descrivere la qualunque, dai giochi a svariate altre produzioni, prendendo così in giro il tono del trailer, giudicato fuori luogo. Non si tratta peraltro del primo autogol messo a segno dal reparto comunicativo che si sta occupando di promuovere Forspoken, nella speranza che almeno il gioco non deluda.