No More Heroes 1 e 2 per PC ufficiali: su Steam c'è già la data d'uscita

No More Heroes 1 e 2 per PC sono ufficiali. Entrambi i giochi hanno una pagina ufficiale su Steam, dove possiamo leggere anche la data d'uscita: il 9 giugno 2021.

Insomma, manca pochissimo e anche i giocatori PC potranno gustarsi queste due gemme di Grasshopper Manufacture, pubblicate finora solo su Nintendo Wii e Wii U, di cui è in arrivo il terzo capitolo, No More Heroes 3, esclusivo per Nintendo Switch.

Purtroppo il prezzo dei due giochi non è stato ancora comunicato, ma vi faremo sapere quanto prima.

Pagina Steam di No More Heroes

Pagina Steam di No More Heroes 2: Desperate Struggle

Le versioni PC dei No More Heroes sono pubblicate da XSEED Games e Marvelous USA. Leggiamo la descrizione del primo episodio:

Mi chiamo Travis Touchdown. Allacciati le cinture e preparati a sentire la mia storia.

Tutto è iniziato la sera in cui ero fuori a bere con una tipa super sexy. Senza rendermene conto, ero all'undicesimo posto nella classifica della UAA (United Assassins Association) - con dieci sfigati davanti a me che mi impedivano di diventare il numero 1.

Con una mano tengo la mia fidata katana a raggi per far fuori i pesci piccoli, e con l'altra sono pronto a stringere la mia ragazza quando sarò diventato il miglior assassino che il mondo abbia mai visto.

La strada per arrivare in cima è lunga, ma questo otaku tutto americano non si fermerà finché non sarà il numero uno, baby!

La classica azione slice-and-dice senza sosta di No More Heroes ha avuto il restyling HD che giustamente meritava! Preparati ad abbattere legioni di nemici e ad affrontare un cast di killer professionisti rivali che trasudano personalità, mentre a forza di coltellate ti fai strada verso la vittoria.

Ma non è solo follia hack-and-slash! Quando non starai lottando per la vita, farai lavoretti part-time per acquistare nuova attrezzatura, ti allenerai per salire in classifica nella prossima battaglia e farai un giro con la tua moto truccata per le strade di Santa Destroy.

Leggiamo anche la descrizione del secondo episodio:

Qui Travis Touchdown. Sono passati tre anni da quando mi sono fatto strada sino al primo posto nella United Assassins Association. Dopo ho pensato che sarebbe stato bello prendersela comoda per un po', ma sembra che abbia dormito sugli allori un po' troppo a lungo. Mi sono ritrovato a scivolare giù nella classifica fino al cinquantunesimo posto e, a peggiorare le cose, un altro assassino - Skelter Helter - comincia a tormentarmi per aver ucciso suo fratello o qualcosa del genere. Sì, proprio una gran rottura di...

Alimentato da sete di vendetta (e da un po' di sana e antica avidità), ho tirato fuori ancora una volta la mia katana a raggi e mi sono lanciato a capofitto in una lotta disperata.

Prova il frenetico gioco hack-and-slash del sequel di No More Heroes nella gloriosa versione HD! Con più personaggi da interpretare e ancora più nemici che ti ostacolano, non ti annoierai neanche per un minuto nel mondo di No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Con tre personaggi giocabili, la possibilità di impugnare due katane a raggi e cattivi ancora più grossi da combattere, questo sequel sexy è una corsa selvaggia tutta da godere.

Rilassati, preparati uno spuntino, e immergiti in un dramma sconvolgente come non ne hai mai visti!