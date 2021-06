Psychonauts 2: Steam ha svelato la data d'uscita?

Steam potrebbe aver svelato la data d'uscita di Psychonauts 2, pur involontariamente: il 25 agosto 2021. Andando sulla pagina ufficiale del gioco si vede però ancora riportata la sola finestra d'uscita del 2021, quindi da dove si è dedotto l'arrivo del gioco a fine agosto?

Facile: ordinando i giochi in arrivo per data di uscita, il client prende la data impostata dagli sviluppatori su Steamworks. Nel caso di Psychonauts 2, per lungo tempo l'uscita del gioco è risultata fissata al 31 dicembre 2021, una data segnaposto. Ora però, facendo di nuovo la ricerca, lo si trova tra due giochi in uscita il 25 agosto 2021, posizionamento che fa pensare alla stessa data d'uscita.

Naturalmente la data potrebbe essere non definitiva, visto che quella visualizzata è ancora generica, ma sicuramente qualcosa è stato toccato dietro le quinte. Comunque sia è un buon indizio sull'imminente arrivo del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Psychonauts 2 è il seguito di un platform di culto, primo titolo in assoluto di Double Fine, pubblicato nell'ormai lontano 2005. Il seguito è in uscita su PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4.