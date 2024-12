Il notebook da gaming MSI Thin con RTX 3050 e Intel Core i7-13620H è al minimo storico su Amazon

Se site in cerca di un laptop da gaming che sia in grado di farvi giocare a tanti videogiochi senza che sia necessario investire cifre esagerate, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione per il MSI Thin 15 B13UC-1851IT . Questo computer si trova ora su Amazon Italia a un -22% rispetto al prezzo mediano, ovvero oltre 200€ di sconto. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo mediano è 900,04€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre sulla piattaforma. Amazon si occupa della vendita e della spedizione. Inoltre, se ordinate ora (16 dicembre) lo riceverete prima di Natale.

Le caratteristiche del MSI Thin 15 B13UC-1851IT

Questo notebook da gaming propone uno schermo da 15,6 pollici in Full HD (1920 x 1080) con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Sotto la scocca trovate una CPU Intel Core i7-13620H, con una scheda grafica NVIDIA RTX 3050 da 4GB di tipo GDDR6, che permette di utilizzare varie tecnologie grafiche come DLSS e ray tracing. Ovviamente non potete ottenere la qualità grafica massima nei giochi moderni, ma è una ottima soluzione a prezzo non elevato.

Il retro del MSI Thin 15 B13UC-1851IT

Questo modello propone inoltre 16 GB di RAM di tipo DDR4 da 3200 MHz, con un SSD da 512 GB PCle. Si connette in Wi-Fi con il tipo 6E, per la massima velocità possibile (serve un router compatibile con 6E). Il sistema operativo è Windows 11 Home e la tastiera ha il layout italiano.